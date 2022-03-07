"Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну. После победы. Как дать больше сил стране – пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи. Бизнесу и работникам", – рассказал Зеленский, передает 24 канал.

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ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ

Президент сообщил, что предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил и других защитных формирований, в том числе теробороны.

Освобождение от уплаты налога на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – во время военного положения и еще минимум в год после его завершения,

– поделился он.

Отсрочка налогов

Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить . Зеленский отметил, что это только первая часть крупного пакета помощи и правительственной поддержки.

У всех руководителей центральной власти есть четкая задача: разработать такую ​​систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым. И ориентировалось на людей. Чтобы мы все вернулись к обычной работе. Когда вернем наш мир,

– добавил он.

Бизнес продолжает работать

Зеленский также поблагодарил всех собственников и руководителей предприятий, "продолжающих работать и выполняющих обязательства перед работниками".

Важно Более половины украинского бизнеса работает даже во время войны

Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть,

– резюмировал президент.

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