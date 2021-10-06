Министр Олег Немчинов сообщил, что соответствующее распоряжение 6 октября поддержали на заседании Кабинета Министров.

Читайте также Сколько потеряет украинская экономика в случае нового локдауна: в НБУ посчитали убытки

Новое обращение Украины к ОЭСР

Правительство решило обратиться к Организации экономического сотрудничества и развития с запросом о присоединении к одной из рекомендаций Совета этой организации. Она касается "руководящих принципов ОЭСР по комплексной проверке конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе".

Эту рекомендацию утвердили 13 июля 2016 года. Она не является обязательной, но содержит общую позицию и политическое обязательство членов ОЭСР и последователей, которые не являются членами организации.

В целях имплементации в Украине уже распространяют руководящие принципы на сайте Национального контактного пункта по вопросам содействия предоставления рекомендаций для многонациональных предприятий. Кроме того, там обрабатывают запросы и способствуют решению проблем, возникающих в связи с внедрением руководящих принципов ОЭСР в конкретных случаях.

Немчинов отметил, что присоединение к рекомендации подтвердит стремление правительства внедрять лучшие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе.

Предыдущее взаимодействие Киева и организации

В 2017 году правительство Украины присоединилось к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных компаниях и решении о руководящих принципах для многонациональных компаний.

Руководящие принципы ОЭСР являются неотъемлемой частью декларации. Они – самый полный набор рекомендаций по ответственной деловой практике.

Справка. Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, которая объединяет 37 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким индексом развития человеческого потенциала и рассматриваются как развитые. Цель – усиливать экономику стран-членов, продвигать рыночную экономику и представительную демократию, развивать рынки, способствовать росту как развитых стран, так и развивающихся.

Текст поста Олега Немчинова:

Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины было принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об одобрении проекта письма Правительства Украины к Организации экономического сотрудничества и развития о запросе относительно присоединения к Рекомендации Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по комплексной проверке конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе".

В 2017 году Правительство Украины присоединилось к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных компаниях и Решении ОЭСР о Руководящих принципах для многонациональных компаний. Руководящие принципы ОЭСР являются неотъемлемой частью Декларации о международных инвестициях и многонациональных компаниях. Они представляют собой наиболее полный набор рекомендаций по ответственной деловой практике.

Рекомендация Совета ОЭСР относительно руководящих принципов ОЭСР по комплексной проверке конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе была утверждена Советом 13 июля 2016 года. Несмотря на то, что она не носит обязательного характера, рекомендация отражает общую позицию и политическое обязательство членов ОЭСР и последователей, которые не являются членами организации.

С целью имплементации этой Рекомендации Национальный контактный пункт по вопросам содействия предоставления рекомендаций (руководящих принципов) для многонациональных предприятий в рамках Декларации ОЭСР о международном инвестировании и многонациональных предприятиях при Министерстве экономики Украины уже распространяет Руководящие принципы на своем сайте, обрабатывает запросы и способствует решению проблем, которые возникают в связи с внедрением руководящих принципов ОЭСР в конкретных случаях. Присоединение к Рекомендации подтвердит стремление Правительства Украины внедрять лучшие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе.

Таким образом, принятое распоряжение Кабинета Министров Украины одобряет проект письма правительства Украины к Организации экономического сотрудничества и развития о присоединении к Рекомендации Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по комплексной проверке конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами в добывающем секторе.