Правительство установило тарифы на электроэнергию: сколько будут платить украинцы
Источник:постановление правительства
Кабинет министров обнародовал постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии. Согласно ему, тарифы для населения уменьшатся с 1 октября.
Сколько будут платить украинцы за электроэнергию
Цены на свет уменьшили на 14%. Однако только для тех домохозяйств, которые потребляют не более 250 киловатт-часов в месяц. Так, с 1 октября они будут платить 1,44 гривны за киловатт-час.
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В то же время те украинцы, которые будут потреблять более 250 киловатт-часов платить по старой цене – 1,68 гривны. Заметим, такой тариф будет действовать для всей потребленной электроэнергии, а не только для того объема, который превышает 250 киловатт-часов.
Такие фиксированные цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.
Поручения от правительства предприятиям
- До 27 сентября 2021 года "Укргидроэнерго" должно обеспечить авансирование ГП "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии на 1 миллиард гривен.
- "Энергоатом" должен продать электроэнергию "Гарантированному покупателю" на октябрь и ноябрь 2021 года на электронных аукционах по цене 150 гривен за мегаватт-час. Объемы должны соответствовать корректировкам на фактические данные по потреблению света в августе и сентябре 2021 года.
- После этого "Укргидроэнерго" должен продать электроэнергию "Гарантированному покупателю" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 гривен за мегаватт-час, в объемах, соответствующих корректировкам на фактические данные.