Правительство установило тарифы на электроэнергию: сколько будут платить украинцы

Кабинет министров обнародовал постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии. Согласно ему, тарифы для населения уменьшатся с 1 октября.

Сколько будут платить украинцы за электроэнергию

Цены на свет уменьшили на 14%. Однако только для тех домохозяйств, которые потребляют не более 250 киловатт-часов в месяц. Так, с 1 октября они будут платить 1,44 гривны за киловатт-час.

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В то же время те украинцы, которые будут потреблять более 250 киловатт-часов платить по старой цене – 1,68 гривны. Заметим, такой тариф будет действовать для всей потребленной электроэнергии, а не только для того объема, который превышает 250 киловатт-часов.

Такие фиксированные цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года включительно.

Поручения от правительства предприятиям

До 27 сентября 2021 года "Укргидроэнерго" должно обеспечить авансирование ГП "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии на 1 миллиард гривен.

"Энергоатом" должен продать электроэнергию "Гарантированному покупателю" на октябрь и ноябрь 2021 года на электронных аукционах по цене 150 гривен за мегаватт-час. Объемы должны соответствовать корректировкам на фактические данные по потреблению света в августе и сентябре 2021 года.

После этого "Укргидроэнерго" должен продать электроэнергию "Гарантированному покупателю" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 гривен за мегаватт-час, в объемах, соответствующих корректировкам на фактические данные.