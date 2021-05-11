Детали постановления

Чиновники внесли изменения в постановление за 22 апреля 2020 года. Одобрили нововведения 29 марта 2021 года.

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Товары внесли в категории "социально значимые"

  • Бензин марки А-92;
  • Бензин марки А-95;
  • Дизельное топливо.

Так, в случае увеличения розничной цены товара более чем на 1% по сравнению с розничной ценой на момент декларирования предприятие должно:

  • предупредить заведение розничной торговли о повышении цены за 20 дней до начала применения розничной цены