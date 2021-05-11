Детали постановления
Чиновники внесли изменения в постановление за 22 апреля 2020 года. Одобрили нововведения 29 марта 2021 года.
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Товары внесли в категории "социально значимые"
- Бензин марки А-92;
- Бензин марки А-95;
- Дизельное топливо.
Так, в случае увеличения розничной цены товара более чем на 1% по сравнению с розничной ценой на момент декларирования предприятие должно:
- предупредить заведение розничной торговли о повышении цены за 20 дней до начала применения розничной цены