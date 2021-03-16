В феврале 2021 года средний размер субсидий уменьшился из-за проведения перерасчета за январь. Причиной стало уменьшение цен на газ для населения задним числом.

По состоянию на весну 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают примерно 3 миллиона домохозяйств.

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В целом за февраль общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет более 5 миллиардов гривен.

Поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 гривны за кубический метр и меньше,

– говорится в сообщении.

Как менялся размер субсидий

в декабре 2020 года средний размер субсидий составил 1731 гривну;

в январе 2021 года – 2231 гривну;

в феврале 2021 года – 1483 гривну.

Обратите внимание! В январе 2021 года общая сумма начисленных льгот и субсидий составила 7,8 миллиарда гривен.