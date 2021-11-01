О том, что цена на газ будет оставаться неизменной, пообещал премьер-министр Денис Шмигаль.

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Цены на газ не будут повышать

По словам Шмыгаля, правительство не будет повышать тарифы на тепло для населения. В течение отопительного сезона 2021-2022 годов кубометр газа для потребителей будет стоить стабильные 7,96 гривны.

Кабмин подписал специальный меморандум с органами местного самоуправления и "Нафтогазом". Согласно документу, власти на местах обязались не повышать тариф на отопление для населения. В то же время правительство уже начало реструктуризацию долгов региональных компаний теплоснабжения.

Правительство запретило отключать тепло

Ранее Шмигаль заявил, что, несмотря на энергетический кризис в мире, у Украины есть силы стабильно пройти отопительный сезон.

Кабмин запретил отключать подачу тепла теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры до завершения текущего отопительного сезона.