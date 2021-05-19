Решение поддержали министры во время заседания 19 мая. Оно вступит в действие уже со следующего дня.

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За тарифы перед потребителями будет отвечать местная власть

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь местная власть сможет по-настоящему отвечать перед потребителями за тарифы на тепло и горячую воду.

Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно,

– пояснил глава правительства.

Положение Меморандума между правительством и городскими главами поручили выполнить Минрегиону и Минэнергетики. На это Шмыгаль дал 3 недели. Профильные министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности за разницу в тарифах перед теплокоммунэнерго.

Интересно! В марте размер платежки за коммуналку в Украине вырос на 46%, по сравнению с прошлым годом. Таковы данные Государственной службы статистики. При этом задолженность населения достигла 79,3 миллиарда гривен, что на 2,8 миллиарда гривен меньше, чем в феврале.