Решение поддержали министры во время заседания 19 мая. Оно вступит в действие уже со следующего дня.
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За тарифы перед потребителями будет отвечать местная власть
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь местная власть сможет по-настоящему отвечать перед потребителями за тарифы на тепло и горячую воду.
Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно,
– пояснил глава правительства.
Положение Меморандума между правительством и городскими главами поручили выполнить Минрегиону и Минэнергетики. На это Шмыгаль дал 3 недели. Профильные министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности за разницу в тарифах перед теплокоммунэнерго.