Чемпионат Европы по футболу 2012 года состоялся в Украине и Польше. Но даже через 9 лет наша страна не решила ряд "проблемных вопросов", связанных с его организацией и проведением.

По этому поводу 11 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов провел совещание. В основном на нем говорили о деньгах, которые в 2012 году заняло государство на Евро-2012, и о проектах под чемпионат, которые до сих пор так и не воплотили до конца.

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Что собирается делать правительство с "проблемными вопросами" Евро-2012

В 2012 году госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") по заимствовало деньги для воплощения ряда проектов в рамках подготовки к Евро-2012. За эти деньги Мининфраструктуры и Госагентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") с 2016 года пыталось завершить те проекты и достроить ряд объектов.

Например, касаемо достройки инфраструктуры аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого "Укринфрапроект" разработал план мероприятий. Он предусматривает:

Что активы и обязательства перед подрядчиками по аэропорту передадут, собственно, к госпредприятию "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" (им руководит Мининфраструктуры).

Что введут механизм частичного урегулирования задолженностей субъектов государственного и коммунального секторов – к примеру, "Захидинфрапроект" (имеет незавершенные капитальные инвестиции по объектам аэропорта) или "Фининпро".

"Реализация плана мероприятий позволит начать решение проблемных вопросов, связанных с проектами, которые реализовывались в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу", – подчеркнули в пресс-службе правительства.

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Какие еще объекты – кроме аэропорта "Львов" – планируют завершать

Такой же или аналогичный план мероприятий, который применят к аэропорту "Львов", можно начать воплощать к:

Стадиону комплексно-спортивной базы Львовского государственного университета физической культуры "Скиф".

Стадиону государственного предприятия " Арена Львов" и другим.

При этом в 2022 – 2024 годах планируется провести технический аудит некоторых проектов, которые готовили к Евро-2012 – чтобы определить, сколько понадобится денег на их завершение. Аудит государству обойдется в 11,5 миллиона гривен.