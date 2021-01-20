Кабмин 20 января 2021 года провел совещание по тарифной политике в сфере централизованного теплоснабжения. Во время нее чиновники договорились разработать меморандум о том, чтобы тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне остались неизменными.

На совещании присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, нардепы, члены Ассоциации городов Украины и председатель правления НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров.

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Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим то, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев,

– сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил всех участников совещания за конструктивное сотрудничество. Премьер добавил: "В настоящее время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан".

Чиновники договорились разработать проект совместного Меморандума, который будет регламентировать такие договоренности:

►Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

► Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифным доходом.

►Теплокомуненерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.

Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов,

– подчеркнул председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Соответствующий проект меморандума поручили разработать до 25 января.

Обратите внимание! С 1 января 2021 года в Украине резко выросли цены на газ. После протестов населения, правительство решило установить предельную цену – 6,99 гривны за кубометр. Впрочем, такой тариф будет действовать только до конца карантина. Больше о тарифах на газ – читайте здесь.