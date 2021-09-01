Правительство изменило порядок начисления пенсий чернобыльцам

Кабинет Министров внес изменения в порядок начисления пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. В частности, изменили минимальный размер выплат в связи с потерей кормильца.

Соответствующее решение о механизме начисления пенсий чернобыльцам Кабмин принял на заседании 1 сентября.

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Пенсии чернобыльцам будут начислять по-новому

Теперь назначение пенсии с заработной платы, полученной за работу за пределами зоны отчуждения

производится на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

или по выбору человека в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54.

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые состояли на его иждивении, составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по инвалидности умершего.

Повышение пенсий чернобыльцам: что известно

В июле в Украине частично вступил в силу закон, который предусматривает повышение пенсий для чернобыльцев.

Согласно документу, дополнительная пенсия за вред, который причинили здоровью и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца во время Чернобыльской трагедии выплачивается полностью. То есть она не зависит от зарплаты, других пенсий и доходов.