Кабинет Министров намерен сократить показатель дефицита в проекте госбюджета на 2021 год ко второму чтению. Дефицит хотят уменьшить на 30 миллиардов гривен.

Правительство работает над уменьшением дефицита госбюджета-2021. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на информацию собственных источников.

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Ко второму чтению законопроекта дефицит хотят сократить на 30 миллиардов гривен.

Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть -0,7% от того, что было принято в первом чтении),

– написал Железняк.

Собеседники Интерфакс-Украина тоже подтвердили планы правительства сократить дефицит в проект госбюджета на 30 – 35 миллиардов гривен.

Напомним, дефицит бюджета на 2021 год заложен на уровне 270,4 миллиарда гривен. Это составляет 6% ВВП.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта Госбюджета на 2021 год. Переговоры касались формирования общего с МВФ видение основных бюджетных показателей: границ доходов, расходов и дефицита. Больше о Госбюджете-2021 читайте по ссылке.