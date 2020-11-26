Правительство хочет сократить показатель дефицита в проекте Госбюджета-2021, – нардеп
Кабинет Министров намерен сократить показатель дефицита в проекте госбюджета на 2021 год ко второму чтению. Дефицит хотят уменьшить на 30 миллиардов гривен.
Правительство работает над уменьшением дефицита госбюджета-2021. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на информацию собственных источников.
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Ко второму чтению законопроекта дефицит хотят сократить на 30 миллиардов гривен.
Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть -0,7% от того, что было принято в первом чтении),
– написал Железняк.
Собеседники Интерфакс-Украина тоже подтвердили планы правительства сократить дефицит в проект госбюджета на 30 – 35 миллиардов гривен.
Напомним, дефицит бюджета на 2021 год заложен на уровне 270,4 миллиарда гривен. Это составляет 6% ВВП.
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