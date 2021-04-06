6 апреля 2021 года Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов и Национальный банк Украины обсудили вопросы привлечения в Украину крупнейших международных электронных платежных систем. Как это повлияет на экономику страны, рассказываем далее.

Влияние на экономику

Минцифра, Минфин и Нацбанк считают, что привлечение международных платежных систем в целом окажет положительное влияние не только на экономику страны, но и для самих украинский.

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Госструктуры привели следующие положительные факторы:

Украинские предприниматели смогут освоить новые рынки,

возрастет экспорт, и в целом инициатива будет иметь положительный эффект влияния на экономику страны.

Сотрудничество НБУ и Минцифры

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации совместно работают над цифровизацией банковской системы Украины. Результат этого сотрудничества – доступные онлайн-услуги мирового уровня, которые открывают новые возможности как для банков, так и для их клиентов. В общем, в планах НБУ и Минцифры диджитализация не только банков, но и других финансовых учреждений – страховых, кредитных компаний и так далее.

Платежная система Stripe

Также сейчас Минцифра ведет переговоры о работе Stripe в Украине, о чем ранее заявил глава профильного министерства Михаил Федоров.

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