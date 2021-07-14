Правительство увеличило пенсии для военных: кому и на сколько

Кабинет Министров принял постановление о повышении пенсий военнослужащим. На эти цели из государственного бюджета в июле – декабре 2021 года нужно выделить 5,3 миллиарда гривен.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина 14 июля.

Важно Зеленский требует от правительства разобраться с выплатами для военных пенсионеров

Кто будет получать большие выплаты

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен:

бывшим военнослужащим,

лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,

полицейским и другим лицам.

Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен. В то же время для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривны.

Отметим, что после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим ВСУ в 2018 году, их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения составляет более 70%.

Еще до недавнего времени минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих составляли 2 000 – 2 700 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины за февраль, бывшие судьи получают 67,9 тысячи гривен пенсии в месяц. Это в 12 раз больше, чем у военнослужащих.