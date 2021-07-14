Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина 14 июля.
Важно Зеленский требует от правительства разобраться с выплатами для военных пенсионеров
Кто будет получать большие выплаты
Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен:
- бывшим военнослужащим,
- лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
- полицейским и другим лицам.
Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен. В то же время для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривны.
Отметим, что после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим ВСУ в 2018 году, их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения составляет более 70%.
По данным Пенсионного фонда Украины за февраль, бывшие судьи получают 67,9 тысячи гривен пенсии в месяц. Это в 12 раз больше, чем у военнослужащих.