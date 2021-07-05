В Правительстве снова подняли предельные цены на бензин и дизтопливо
5 июля 2021 , 16:38Читати новину українською
Источник:Министерство экономики
В Министерстве экономики обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От нее автозаправочные станции могут устанавливать свою наценку.
Соответствующие расчеты по состоянию на 2 июля предоставила "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".
Читайте также Стоит ли бояться цен на горючее: влияние государства на рынок и тенизация
Расчетные цены повышены
С этих пор расчетные цены повышены:
- для бензина с 25,84 гривен до 26,64 гривен за литр;
- для дизтоплива с 22,23 гривен до 22,55 гривен за литр.
Сети АЗС поднимают цены
Согласно данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", автозаправочные станции в течение выходных дней повысили цены на бензин и дизтопливо на 0,1 – 1,0 гривны за литр. Ранее стоимость уже выросла на 0,5 гривны за литр.
- На АЗС WOG, OKKO и Shell цена бензина выросла на 0,8 – 1,0 гривны за литр, а на дизельное топливо – на 0,3 – 0,4 гривны за литр.
- Повышение наблюдалось также среди операторов АЗС Mango/Ultra, UPG, "БРСМ-Нафта" в размере 0,1 – 0,5 гривны за литр.
- Кроме этого, среди региональных ритейлеров увеличение стоимости произошло в RUR, Neftek и Parallel на 0,2 – 0,6 гривны за литр.
К теме Правительство ввело государственное регулирование цен на горючее: бизнес против