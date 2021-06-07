Убытки в миллиарды гривен: в правительстве рассказали, когда ФЛП получат деньги за карантин

Карантин в Украине, хотя и длился относительно недолго, успел наделать беды. Больше всего пострадали частные предприниматели, чей бизнес был закрыт на время карантина.

Так, только апрельский карантин нанес ущерб более чем 1,4 миллиарда гривен. Такие данные обнародовали в Офисе Президента.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство уже выплатило часть суммы в виде материальной помощи. Свои "карантинные" 8 тысяч гривен получили 175 тысяч ФЛП.

Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня,

– заметил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19. Премьер напомнил, что все области Украины находятся в "желтой" зоне.

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