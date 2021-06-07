Так, только апрельский карантин нанес ущерб более чем 1,4 миллиарда гривен. Такие данные обнародовали в Офисе Президента.
Важно Более 500 инфицированных: в Украине снизилась заболеваемость COVID-19
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство уже выплатило часть суммы в виде материальной помощи. Свои "карантинные" 8 тысяч гривен получили 175 тысяч ФЛП.
Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня,
– заметил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас в Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19. Премьер напомнил, что все области Украины находятся в "желтой" зоне.
Актуально В Украине стало меньше регионов, соответствующих нормам зеленой зоны карантина
Помощь ФЛП от государства: главное
- Еще в конце марта Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует снова выплатить ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Повторные выплаты ввели после поручения президента Владимира Зеленского. Соответствующий закон вступил в силу 9 апреля.
- Помощь предприниматели могут получить также от местных властей. Впрочем, размер выплат будут определять на местах.