Так, только апрельский карантин нанес ущерб более чем 1,4 миллиарда гривен. Такие данные обнародовали в Офисе Президента.

Важно Более 500 инфицированных: в Украине снизилась заболеваемость COVID-19

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство уже выплатило часть суммы в виде материальной помощи. Свои "карантинные" 8 тысяч гривен получили 175 тысяч ФЛП.

Всего было зарегистрировано почти 340 тысяч заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня,

– заметил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости COVID-19. Премьер напомнил, что все области Украины находятся в "желтой" зоне.

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