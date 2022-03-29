В правительстве рассказали, какого спада ВВП стоит ожидать Украине

Падение ВВП Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии сейчас оценивается в 35% и более, а общий ущерб – в триллион долларов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Оценка падения ВВП Украины за войну

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок от начала войны, по нашим оценкам, это колебание 35% и чуть выше", – поделился Шмыгаль. Также он напомнил, что боевые действия происходят в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП страны.

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От чего будет зависеть развитие украинской экономики

Премьер подчеркнул, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях, где продолжается переориентация с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу.

Другие прогнозы сокращения ВВП Украины в 2022 году

Глава Минфина Сергей Марченко ранее рассказывал, что потери составят от трети до половины ВВП, речь идет о 500 миллиардах долларов . Об этом рассказывали здесь.

ранее рассказывал, что потери составят от трети до половины ВВП, речь . Об этом рассказывали здесь. В МВФ прогнозируют, что ВВП в текущем году может сократиться от 10% до 35%. Фонд считает, что Украина нуждается около 4,8 миллиарда долларов внешнего финансирования в 2022 году.

Обратите внимание! Что касается потерь Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенного инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, то они, по словам Шмыгаля,

превышают 1 триллион долларов

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