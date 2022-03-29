Оценка падения ВВП Украины за войну
"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок от начала войны, по нашим оценкам, это колебание 35% и чуть выше", – поделился Шмыгаль. Также он напомнил, что боевые действия происходят в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП страны.
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От чего будет зависеть развитие украинской экономики
Премьер подчеркнул, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях, где продолжается переориентация с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу.
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