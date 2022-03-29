Оценка падения ВВП Украины за войну

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок от начала войны, по нашим оценкам, это колебание 35% и чуть выше", – поделился Шмыгаль. Также он напомнил, что боевые действия происходят в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие примерно 50% ВВП страны.

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От чего будет зависеть развитие украинской экономики

Премьер подчеркнул, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях, где продолжается переориентация с морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу.

Другие прогнозы сокращения ВВП Украины в 2022 году

Глава Минфина Сергей Марченко ранее рассказывал, что потери составят от трети до половины ВВП, речь идет о 500 миллиардах долларов . Об этом рассказывали здесь.

ранее рассказывал, что потери составят от трети до половины ВВП, речь . Об этом рассказывали здесь. В МВФ прогнозируют, что ВВП в текущем году может сократиться от 10% до 35%. Фонд считает, что Украина нуждается около 4,8 миллиарда долларов внешнего финансирования в 2022 году.

Обратите внимание! Что касается потерь Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенного инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы, то они, по словам Шмыгаля, превышают 1 триллион долларов .

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