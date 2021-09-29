Соответствующее решение по изменению налогового периода правительство поддержало на заседании 29 сентября.

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Кабмин согласовал смену периода представления налогов

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – обеспечение своевременности исчисления страхового стажа. А также – гарантия своевременного назначения и получения пенсионных и других выплат по соцстрахованию.

Проект документа по собственной инициативе разработал Пенсионный фонд.

Сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности. Документ подают в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.

Причина изменения налогового периода

В записке, которую подписала глава Минсоцполитики, объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

отсрочке (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат (временная нетрудоспособность, безработица, начисления пенсии);

ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;

смещению срока (от 1 до 3 месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;

невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

Поэтому и предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, предусмотрев необходимость уплаты налогов ежемесячно.

В Минсоцполитики заявляют, что это позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж. Однако для компаний есть отрицательный момент – увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.

Важно! Если законопроект поддержит Верховная Рада, то изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.