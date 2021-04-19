Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко считает, что прежде всего для Украины важно закрыть долги и не накапливать их. Состоится ли повышение тарифов на электроэнергию из-за меморандума с МВФ, как это было с газом, читайте дальше.

Повысят ли тарифы

Глава Минфина считает, что нужно выработать механизм, которым можно было бы сбалансировать рынок, определить компенсаторы государства. Марченко сразу же заметил, что правительство имеет идеи по этому поводу.

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Одна из идей правительства

В качестве примера, министр рассказывает об идее увеличения экологического налога по акцизам. Однако, Марченко не стал вдаваться в подробности, поскольку модель еще не сформулирована.

На этом рынке огромные перекосы и узкие места, над которыми нужно работать,

– объясняет министр.

Повлияет ли годовой тариф на транш МВФ

Глава Минфина отметил, что министерством не обсуждался с МВФ вопрос действия летнего тарифа, однако отметил, что это могло произойти на уровне Министерства энергетики. Однако, Марченко уверен, что поскольку предложенный рыночный механизм определяет абонентскую плату на год, то не должно возникнуть никаких проблем.

Напомним! В Украине с 1 мая 2021 года начнет действовать годовой тариф на газ. То есть украинцы будут заключать договор с поставщиками газа до 30 апреля 2022 года. Увеличивать цену в течение этого времени поставщики не смогут.

Меморандум с МВФ

МВФ обеспокоен тем, что на бюджет Украины могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики, рассказал Марченко. Но министр предполагает, что проблемы могут возникнуть не в текущем году, а возможно, в 2022 или 2023 годах.

МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики,

– отмечает Марченко.

Глава Минфина отметил, что Украина сейчас активно работает со Всемирным банком. Именно поэтому, по его мнению, будет произведено понимание того, как можно сбалансировать этот рынок.