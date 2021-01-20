С 1 января 2021 года зарплаты работников бюджетных учреждений вырастут на 20%. Такое повышение произошло из-за увеличения минимальной зарплаты в Украине.

Планируется, что с 1 декабря 2021 года зарплаты бюджетников вырастут еще на 8,3%. Соответствующее решение принял Кабинет министров во время заседания правительства 20 января, пишет 24 канал.

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На сколько вырастет зарплата бюджетников

Согласно документу, с 1 января 2021 года должностные оклады работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы составят 2 670 гривен. А вот с 1 декабря 2021 года – 2 893 гривны.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что изменения были нужны, чтобы уменьшить разницу между минимальной зарплатой и должностным окладом работника 1-го тарифного разряда. До недавнего времени разница между ними составляла 44,5%.

Обратите внимание! Должностной оклад – ежемесячный размер почасовой оплаты труда, устанавливаемый, как правило, для руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих. Основой должностных окладов является минимальная тарифная ставка.

Нововведение касается только работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

Премьер Денис Шмыгаль в телеграме написал, что решение о повышении зарплат является абсолютно просчитанным.

Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 миллиардов гривен,

– указал Шмыгаль.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла до 6 тысяч. Кроме того, с 1 декабря 2021 года ее планируют повысить до 6 500 гривен.



Минимальная зарплата в Украине и соседних странах / Инфографика 24 канала