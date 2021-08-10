Повышение с 1 октября 2021 года

Для пенсионеров в возрастной категории 75 – 80 лет с 1 октября повысят пенсии на 400 гривен. Что касается минимального размера пенсионных выплат, то он устанавливается на уровне 2,5 тысячи гривен.

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Напомним , что средняя пенсия в Украине с 1 июля составляет 3 778,78 гривны. За период с апреля по июнь она выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.

Повышение с 1 декабря 2021 года

В пенсионном фонде рассказали, что с 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 гривен до 1 934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Также с 1 декабря вырастет и минимальная зарплата с 6 тысяч гривен до 6,5 тысячи гривен.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для украинцев старше 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.