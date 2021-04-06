Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине завершилась индексация пенсий за март и началась за апрель. Правительство планирует еще 3 раза повышать пенсии – в июле, октябре и декабре.

По словам премьер-министра, индексацию пенсий за март уже полностью завершили.

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Индексация пенсий в марте

Людям выплатили 43 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем в марте 2020 года.

гривен, что на 20% больше, чем в марте 2020 года. Средний размер повышения для одного человека составил более 300 гривен.

В общем индексация коснулась 8 милионов украинских пенсионеров.

Индексация в апреле

С апреля , по словам Шмыгаля, начали индексацию выплат для работающих пенсионеров.

, по словам Шмыгаля, начали Дополнительные деньги получат 400 – 600 тысяч человек.

Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой насчитывают пенсию.

Когда еще и кому повысят пенсии

С июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки людям с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также пенсии за особые заслуги. Кроме того, повысят и минимальную пенсию.

увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки людям с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также пенсии за особые заслуги. Кроме того, повысят и минимальную пенсию. С октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет.

установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет. С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

По словам премьера, эти шаги – важная часть социальной политики правительства.

Мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2 – 3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения,

– отметил Шмыгаль.

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Накопительная пенсионная система

Также премьер напомнил о планах уже в 2021 году запустить накопительную пенсионную систему.

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