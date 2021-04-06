Сколько раз в Украине будут повышать пенсии в 2021 году и кого это коснется
Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине завершилась индексация пенсий за март и началась за апрель. Правительство планирует еще 3 раза повышать пенсии – в июле, октябре и декабре.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
По словам премьер-министра, индексацию пенсий за март уже полностью завершили.
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Индексация пенсий в марте
- Людям выплатили 43 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем в марте 2020 года.
- Средний размер повышения для одного человека составил более 300 гривен.
- В общем индексация коснулась 8 милионов украинских пенсионеров.
Индексация в апреле
- С апреля, по словам Шмыгаля, начали индексацию выплат для работающих пенсионеров.
- Дополнительные деньги получат 400 – 600 тысяч человек.
- Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой насчитывают пенсию.
Когда еще и кому повысят пенсии
- С июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки людям с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также пенсии за особые заслуги. Кроме того, повысят и минимальную пенсию.
- С октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет.
- С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.
По словам премьера, эти шаги – важная часть социальной политики правительства.
Мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2 – 3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения,
– отметил Шмыгаль.
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Накопительная пенсионная система
Также премьер напомнил о планах уже в 2021 году запустить накопительную пенсионную систему.
Какую модель предлагает Кабмин
- 2% от уплаченных человеком налогов идут на его личный пенсионный счет;
- также на этот счет попадают еще 2% от ЕСВ, который платит за человека работодатель;
- человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать его средства;
- инвестиции могут происходить только в надежные но не рискованные финансовые инструменты;
- украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;
- накопительная пенсионная система не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами.
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