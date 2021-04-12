Президент США Джо Байден хочет увеличить налоги в стране с 21% до 28%. Так же правительство в США поддерживает повышение мирового налогового минимума до 21%, что может повлиять на американские инвестиции в экономику Ирландской Республики и избавить их обороты.

Почему США инвестирует в Ирландию

Ставка корпоративного налога на доходы в США составляет 21%, в то время как, если инвестировать в Ирландии, то придется заплатить всего лишь 12,5% налога на ирландскую прибыль. Именно такой существенно ниже налог привлекает инвестировать американские компании на территории Ирландской Республики. Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен предлагает поднять мировой налоговый минимум до 21%.

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Корпоративный налог в других странах

Общий корпоративный налог в той же Великобритании составляет 19%, а в 2023 году правительство планирует поднять его и вовсе до 25%. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.

В то же время корпоративный налог в Германии составляет сейчас вообще 30%, а в Канаде 26,5%. Поэтому на таком фоне Ирландия с налогом в 12,5% достаточно в выигрышной позиции. Министер финансов США на сайте министерства отметила, что страны Большой 20 работают над согласованием уровня мирового налогообложения.

Вместе мы можем использовать глобальный минимальный налог, чтобы обеспечить процветание мировой экономики на основе более равных условий налогообложения транснациональных корпораций,

– отметила Йеллен.

Компании-гиганты со штаб-квартирой в Ирландии

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У международной платежной компании Stripe вскоре тоже может появиться штаб-квартира наряду с другими американскими компаниями-гигантами.

Почему "под прицелом" именно Ирландия

Позиция Байдена и его правительства достаточно очевидна. Поскольку, они планируют существенно поднять налог впервые с 1993 года, то разница между размером корпоративного налога в Ирландии (12%) и США (в настоящее время 21% планируют поднять до 28%) станет еще более существенной.

В таком случае американские компании будут предпочитать вести бизнес в Ирландии. А значит, будет пополняться еще больше казна Ирландии, а США будут терять поступления. Однако, если минимальный мировой корпоративный налог удастся поднять до 21% процента, то в таком случае разница между ставкой в Ирландии и США даже сократится.

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Мнение эксперта

Питер Вейл, налоговый партнер бухгалтерской фирмы Grant Thornton в Дублине, считает, что глобальная минимальная ставка теперь неизбежна. Поскольку, по этой инициативой стоят США со своими планами, то господин Вейл считает, что в итоге страны придут к какому-то глобальному консенсусу. По словам эксперта, ключевым вопросом для Ирландии становится уровень, на котором установлена ставка. Более того Вейл не считает, что налоговая ставка остановится на отметке в 21% и есть достаточно много других деталей, требующих также внимания.

Как вы будете определять, какую ставку платит компания в Ирландии, и что это значит с точки зрения любого пополнения? Детали становятся очень важными,

– отмечает Вейл.

Позиция Байдена

Предложения Байдена активизировали работу, которую возглавляет ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), межправительственная экономическая организация.

В 2013 году он начал проект, известный как "Базовая эрозия и перемещение прибыли" (BEPS), направленный на устранение налоговых лазеек, которые сейчас позволяют компаниям переводить прибыль из стран с высокими налогами в страны с более низкими налогами, к примеру, такие как Ирландия.

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Иностранные поступления в казну Ирландии

Поступления от корпоративных налогов в стране выросли с примерно 4 миллиардов евро (3,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2013 году до примерно 12 миллиардов евро (10,5 миллиарда фунтов стерлингов) в 2020 году.

Заставят ли изменения не инвестировать в Ирландию

Эксперты считают, что даже если мировой налоговый минимум поднимут, а Байден реализует все свои налоговые реформы на внутриполитическом уровне, то Ирландия не сразу почувствует изменения и негативные последствия. Все дело в том, что налог – это далеко не все и скорее всего некоторые компании просто сменят место расположения своих штаб-квартир.