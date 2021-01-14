Январский локдаун в Украине не должен существенно повлиять на курс валют. По мнению советника президента по вопросам экономики Олега Устенко, есть даже основания для укрепления гривны.

Многие предприятия продолжают работать во время локдауна

Во время локдана многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну. Об этом сообщает официальное представительство Президента Украины.

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Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине,

– рассказал Устенко.

Советник главы государства отметил, что, согласно прогнозам Минэкономики, в 2021 году курс может составить 28,6 гривны за 1 доллар. Эксперты также называют сходные черты – от 27 до 29,5 гривны за единицу американской валюты.

Какие факторы влияют на курс валюты:

Состояние внешних рынков: по словам Устенко, оно сейчас активно улучшается. В частности, это рост цен на экспортируемые товары – металлы и сельскохозяйственную продукцию.

Приток валюты в Украину – он увеличивается благодаря кредитному ресурсу. Международные резервы сейчас крупнейшие за последние 10 лет, отметил советник президента.

В 2021 году Минфин привлек на аукционах по размещению ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа) более 17 миллиардов гривен. По словам Устенко, это означает, что покупатели заводили в страну валюту и переводили ее в гривны.

Интересно! Декабрь 2020 года стал рекордным по количеству приобретенной украинцами валюты. Всего за месяц граждане Украины купили 1,71 миллиарда долларов США.