Кроме того, это не повлияет на размер субсидии. Это связано с тем, что выплата является единовременной.

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Деньги не учитывают в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии. Соответственно, это не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

"Тысяча Зеленского": что известно

Проект "еПоддержка" официально в "Дия" запустили 19 декабря 2021 года.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что участие в пилотном проекте, который запустили за неделю до 19 декабря, приняли 4,5 миллиона украинцев.

Для того чтобы получить деньги еще в 2021 году, необходимо зарегистрироваться до 29 декабря.

Как получить деньги за вакцинацию: смотрите видео

Полный текст публикации Минсоцполитики:

На назначение жилищной субсидии не влияют средства, полученные за вакцинацию по программе "еПоддержка".

Сейчас граждане, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать средства в сумме 1 тысячи гривен по программе "еПоддержка".

Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.