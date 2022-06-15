Потребление сократится: когда Украина сама будет покрывать свои потребности по газу

В Украине есть свои месторождения, откуда можно качать даже газ. Однако следует учитывать энергетический баланс, чтобы понимать возможное покрытие потребностей.

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, мы уже в этом году можем покрыть свои нужды, не добывая больше. Поскольку у нас снижается потребление из-за войны.

Также основные промышленные предприятия находятся на Юге и Востоке Украины. Многие из них уничтожены, многие в зоне военных действий, поэтому в этом году потребление значительно сократится,

– сообщил Владимир Омельченко.

"Оно будет примерно равно объемам добычи", – добавил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Несмотря на это, он отметил, что всегда нужно рассчитывать на критический сценарий. Возможно, экономика начнет восстанавливаться постепенно, а также люди начнут немного возвращаться в Украину.

"Кроме того, зимой должно быть больше природного газа в хранилищах, чем сейчас. Для чего это нужно? Для того чтобы поддерживать необходимое давление в транспортной системе. И это особенно важно с учетом риска прекращения транзита российского газа", – добавил Владимир Омельченко.

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