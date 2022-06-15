Об этом 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, мы уже в этом году можем покрыть свои нужды, не добывая больше. Поскольку у нас снижается потребление из-за войны войны.

Также основные промышленные предприятия находятся на Юге и Востоке Украины. Многие из них уничтожены, многие в зоне военных действий, поэтому в этом году потребление значительно сократится,

– сообщил Владимир Омельченко.

"Оно будет примерно равно объемам добычи", - добавил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Несмотря на это, он отметил, что всегда нужно рассчитывать на критический сценарий. Возможно, экономика начнет восстанавливаться постепенно, а также люди начнут немного возвращаться в Украину.

"Кроме того, зимой должно быть больше природного газа в хранилищах, чем сейчас. Для чего это нужно? Для того чтобы поддерживать необходимое давление в транспортной системе. И это особенно важно с учетом риска прекращения транзита российского газа", - добавил Владимир Омельченко.

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