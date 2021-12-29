Так, прогнозируют, что в 2030 году потребление первичной энергии сократится на 22,3%, а конечной – на 17,1%.
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Что известно о плане энергоэффективности
В октябре 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности. Он предусматривал, что в Украине должен появиться национальный план действий по энергоэффективности. Такой план создали, а Кабинет министров на заседании утвердил его концепцию.
Кроме этого, органы местного самоуправления будут разрабатывать местные энергетические планы.
К слову, в законе прописали ежегодное сокращение потребления электроэнергии. Его показатель должен составлять не менее 0,8% годового объема поставок энергии потребителям.
Текст поста Алексея Гончаренко:
В Украине утвержден план действий по энергоэффективности до 2030 года.
Предполагается, что в 2030 году сократится электроэнергия на 22,3% (первичная энергия) и на 17,1% (конечная энергия).
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