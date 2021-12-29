Так, прогнозируют, что в 2030 году потребление первичной энергии сократится на 22,3%, а конечной – на 17,1%.

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Что известно о плане энергоэффективности

В октябре 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности. Он предусматривал, что в Украине должен появиться национальный план действий по энергоэффективности. Такой план создали, а Кабинет министров на заседании утвердил его концепцию.

Кроме этого, органы местного самоуправления будут разрабатывать местные энергетические планы.

К слову, в законе прописали ежегодное сокращение потребления электроэнергии. Его показатель должен составлять не менее 0,8% годового объема поставок энергии потребителям.