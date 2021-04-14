Исследовательское агентство Info Sapiens в ежемесячном исследовании индекса потребительских настроений (ИПН) украинцев обнаружило, что в марте они упали на 1,3 пункта по сравнению с февралем. Сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.

Результаты исследования

В марте 2021 года индекс потребительского настроения (ИПН) составил 67, 8. Однако, большинство индексов снизилось. В частности, индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 пункта и составляет 58,9.

Читайте также Роста цен на продукты избежать не удастся: чего ожидать украинцам

Составляющие ИПС понесли такие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 пункта ниже уровня этого индекса в феврале;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 пункта и установился на отметке 63,0.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 пункта и составляет 148,1.

Какой индекс снизился больше всего

Наибольшее падение испытал индекс целесообразности делать крупные покупки, что сократился на 7 пунктов. Аналитики Info Sapiens считают, что такое падение является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях.

Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексов, к динамике заболеваемости и внедрение карантина,

– отмечают в Info Sapiens.

Какие индексы выросли

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 пункта и составляет 134,3. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос за март незначительно и составляет 73,7.

Динамика составляющих и рост ИЭО выглядит следующим образом:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения – 79,2, что на 1,6 пункта выше, чем в феврале;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 60,5 пунктов;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – 81,4 пункта и вырос на 2,7 пункта за месяц.

Индекс инфляционных ожиданий стабильный и составляет 187,8.

Инфографика Info Sapiens