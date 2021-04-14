Почему потребительские настроения украинцев вновь ухудшились в марте 2021
Исследовательское агентство Info Sapiens в ежемесячном исследовании индекса потребительских настроений (ИПН) украинцев обнаружило, что в марте они упали на 1,3 пункта по сравнению с февралем. Сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности крупных покупок.
Источник:Info Sapiens
Результаты исследования
В марте 2021 года индекс потребительского настроения (ИПН) составил 67, 8. Однако, большинство индексов снизилось. В частности, индекс текущего положения (ИТП) снизился на 5,5 пункта и составляет 58,9.
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Составляющие ИПС понесли такие изменения:
- индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 пункта ниже уровня этого индекса в феврале;
- индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,2 пункта и установился на отметке 63,0.
В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 пункта и составляет 148,1.
Какой индекс снизился больше всего
Наибольшее падение испытал индекс целесообразности делать крупные покупки, что сократился на 7 пунктов. Аналитики Info Sapiens считают, что такое падение является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги при этих условиях.
Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексов, к динамике заболеваемости и внедрение карантина,
– отмечают в Info Sapiens.
Какие индексы выросли
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 пункта и составляет 134,3. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос за март незначительно и составляет 73,7.
Динамика составляющих и рост ИЭО выглядит следующим образом:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения – 79,2, что на 1,6 пункта выше, чем в феврале;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 60,5 пунктов;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – 81,4 пункта и вырос на 2,7 пункта за месяц.
Инфографика Info Sapiens
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