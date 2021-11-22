В октябре 2021 года ИДН составил 68,8, что на 0,3 пункта ниже против сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 пункта.

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В целом, мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Однако все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий,

– отмечают аналитики исследования.

Показатели индексов в октябре 2021 года

Индекс текущего положения упал и составляет 66,8, что на 2,6 пункта ниже показателя сентября.

Индекс экономических ожиданий в октябре составляет 70,1, что на 1,2 пункта выше уровня этого индекса в сентябре.

Индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,3 пункта и составляет 134,9.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 пункта и составляет 191,9.

Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 пункта и составляет 133,6. Индекс свидетельствует об ожиданиях украинцев относительно курса гривны в ближайшие 3 месяца.

Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4 пункта.

Индекс потребительских настроений в октябре / Скриншот инфографики Info Sapiens

Как проводилось исследование