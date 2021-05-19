Результаты исследования
В апреле 2021 года ИПН составил 77.2, а в марте он составлял 67.8. Также в апреле текущего года динамика индекса экономических ожиданий гораздо опередила динамику индекса текущего положения.
Интересно Почему потребительские настроения украинцев вновь ухудшились в марте 2021
Индексы текущего материального положения и целесообразности крупных покупок не потерпели существенных изменений, тогда как индекс ожидаемых изменений личного дохода вырос на 13 соответствующих пунктов. Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса, отметили аналитики Info Sapiens.
Положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса, его зафиксировал НБУ в своем исследовании в I квартале 2021 (рост на 8 соответствующих пунктов).
Показатели индексов в апреле 2021 года
Индекса текущего положения (ИТП)
ИПС за месяц существенно не изменился и составил 60.0, что на 1.1 пункта выше, чем показатель марта. Что касается его составляющих, то они потерпели последующих изменений:
- индекс текущего личного материального положения составил 55.3, что на 0.6 пунктов выше уровня этого индекса в марте;
- индекс целесообразности крупных покупок вырос на 1.7 пунктов и установился на отметке 64.8.
Индекса экономических ожиданий (ИЭО)
ИЭГ в апреле текущего года существенно вырос и составил 88.6. Что касается динамики роста индекса, то она выглядела следующим образом:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения – 92.2, что на 13.0 пунктов выше мартовского показателя;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 71.0, что на 10.5 пунктов выше, чем в марте;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – 102.5 (вырос на 21.0 пункта за месяц).
Как проводилось исследование
Для определения ИПН в конкретном месяце опрашивают тысячу человек в возрасте от 16 лет. Респондентам задают 5 вопросов, чтобы узнать о потребительских настроениях украинцев. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. В апреле опрос проводился с помощью телефонного интервью.
Аналитики исследования отметили, что в связи с этим могло отклеиться более положительная динамика, чем в марте. Это связано с тем, что метод телефонного интервью привлекает большую часть зажиточного населения, по сравнению с интервью с глазу на глаз.