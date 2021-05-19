Результаты исследования

В апреле 2021 года ИПН составил 77.2 , а в марте он составлял 67.8 . Также в апреле текущего года д инамика индекса экономических ожиданий гораздо опередила динамику индекса текущего положения.

Интересно Почему потребительские настроения украинцев вновь ухудшились в марте 2021

Индексы текущего материального положения и целесообразности крупных покупок не потерпели существенных изменений, тогда как индекс ожидаемых изменений личного дохода вырос на 13 соответствующих пунктов. Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса, отметили аналитики Info Sapiens.

Положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса, его зафиксировал НБУ в своем исследовании в I квартале 2021 (рост на 8 соответствующих пунктов).

Показатели индексов в апреле 2021 года

Индекса текущего положения (ИТП)

ИПС за месяц существенно не изменился и составил 60.0, что на 1.1 пункта выше, чем показатель марта. Что касается его составляющих, то они потерпели последующих изменений:

индекс текущего личного материального положения составил 55.3, что на 0.6 пунктов выше уровня этого индекса в марте;

индекс целесообразности крупных покупок вырос на 1.7 пунктов и установился на отметке 64.8.

Индекса экономических ожиданий (ИЭО)

ИЭГ в апреле текущего года существенно вырос и составил 88.6. Что касается динамики роста индекса, то она выглядела следующим образом:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения – 92.2, что на 13.0 пунктов выше мартовского показателя;

– индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 71.0, что на 10.5 пунктов выше, чем в марте;

– индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – 102.5 (вырос на 21.0 пункта за месяц).

Как проводилось исследование

Для определения ИПН в конкретном месяце опрашивают тысячу человек в возрасте от 16 лет. Респондентам задают 5 вопросов, чтобы узнать о потребительских настроениях украинцев. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. В апреле опрос проводился с помощью телефонного интервью.