Ведь, например, цена газа в 2017 году вместе с транспортировкой была меньше, а в госбюджете средств на льготы было заложено 72 миллиардов гривен. Зато на 2021 – 2022 отопительный сезон заложили 36 миллиардов гривен, что меньше предыдущего.

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В то же время возросла и стоимость газа, и тех, кто нуждается в помощи. По словам экономического эксперта Олега Пендзина, во время отопительного сезона был долг в размере 82 миллиардов гривен, по состоянию на сентябрь 2021 – 66 миллиардов.

Делается все для того, чтобы технически и физически ограничить количество людей, которые будут вправе получать субсидии. Мы входим в отопительный сезон и понимаем, что те долги снова будут наращиваться,

– добавил он.

Как получить субсидии

Чтобы получить помощь, нужно написать заявление и подать декларацию до конца сентября. Оформить льготу можно в ЦНАП, местных подразделениях или через сайт Минсоцполитики. Впрочем, в этом году правила получения помощи изменились.

Кому откажут в помощи

В частности, откажут владельцам авто, приобретенным в течение последних 5 лет, или гражданам с двумя машинами, которым нет 15 лет с даты выпуска. Без субсидий также останутся владельцы депозитов с суммой 100 тысяч гривен и иностранной валюты.

Также помощь не получат те, кто осуществлял за последнее время покупки на сумму от 50 тысяч гривен или был заграницей более 30 суток. Как пояснил заместитель директора департамента социальной политики КГГА Максим Бученко, в Украине нет решений комиссий по факту проживания.

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Это принимается исключительно на основании акта обследования районных управлений социальной защиты, и с помощью дополнительных документов, которые граждане должны предоставить самостоятельно, подтвердить факт не проживания детей, внуков, которые прописаны, но не проживают.

Есть ли деньги на субсидии в бюджете

Между тем в правительстве заявили, что с 36 миллиардов уже использовали почти 35,2 миллиарда гривен на выплату субсидий. Но потом Сергей Марченко успокоил. По его словам, чтобы успешно завершить отопительный сезон 2021 – 2022 годов, нужно добавить средств в 2021 году.

Частично мы собираемся через бюджет 2021 профинансировать расходы, которые должны мы финансировать в 2022 году. То есть, мы авансируем определенные вещи уже в этом году,

– резюмировал министр.

Эти средства в бюджете есть, ведь с перевыполнением доходной части бюджета, появился дополнительный ресурс, который могут направить на помощь. Сейчас зарегистрирован проект закона, который, как надеются в Минфине, народные избранники в ближайшее время поддержат.

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