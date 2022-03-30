Газопровод "Ямал-Европа" заканчивается в немецком пункте "Мальнов". Во вторник, 29 марта, в 13:00 по местному времени физический поток составил 1451155 кВт/ч. После этого он упал до нуля. Такие данные приводит оператор Gascade. Причин, почему так произошло – не называют.

В то же время Иракский Курдистан заявил о готовности экспортировать газ и нефть в Европу и Турцию.

Трубопровод, обычно направлявшийся на запад, перешел в реверсный режим 15 марта, поскольку номинации на поставку газа в Германию упали до нуля, а польские потребители покупали газ в Германии.

При этом два других газопровода из России в Европу работают в стабильном режиме. Речь идет о "Северном потоке 1" и газопроводе через Украину.

С чем могут быть связаны проблемы с газоснабжением из России

Российские власти решили перейти на оплату в рублях за поставку газа для стран, которые назвали "недружественными". Это те страны Европы, которые ввели санкции против России после военного вторжения в Украину.

Европейские страны не согласны с переходом на оплату в рубли. Следовательно, возросла вероятность перебоев в поставках газа, пока идет противостояние по валюте оплаты.