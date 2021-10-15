Потеряли мировое лидерство: какое место заняли Украина и Россия в использовании криптовалюты

В рейтинге глобального индекса принятия криптовалюты в 2021 году Украина заняла 4 место. Зато Россия оказалась на 18 строчке.

Рейтинг использования криптовалюты

Это означает, что за 2021 год Украина потеряла 3 позиции, а Россия – 16 мест. В 2020 году государства занимали первое и второе место в рейтинге соответственно.

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Всего за 2021 год жители стран Восточной Европы получили криптовалюту на сумму примерно 422 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию, 86% всей криптовалюты российских пользователей и 87% криптовалюты украинцев отправляются на иностранные адреса. Чаще всего – в Западную Европу, Северную Америку и Восточную Азию.

Криптовалюта в Украине и мире: статистика

По подсчетам криптовалютной платформы triple-a.io, Украина является лидером в мире по количеству владельцев криптовалюты в соотношении с общим количеством населения страны.

Всего в Украине владельцами криптовалюты являются почти 12,73% граждан – 5 565 881 человек. Россияне заняли второе место в этом рейтинге с показателем 17,37 миллиона человек (11,91% населения)

Третье место заняла Венесуэла. В стране криптовалютой пользуются 2,9 миллиона человек, что составляет 10,34% от всего населения.

Специалисты tiple-a.io отметили, что меньше всего криптовалютой интересуются жители Папуа – Новой Гвинеи. Там криптовалюту используют всего 0,89% населения – почти 79 тысяч людей.