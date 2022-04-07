Потери Украины от войны превысят триллион долларов, – Шмыгаль

Правительство Украины готовит план восстановления территорий после российской агрессии. По предварительным оценкам, общие потери от войны в ближайшие годы превысят триллион долларов.

Об этом 7 апреля рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он обсудил план восстановления страны и наполнения фонда восстановления с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Гойером.

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"По предварительным подсчетам, общие потери, вызванные войной, превысят 1 триллион долларов в ближайшие годы. Сегодня правительство готовит План восстановления Украины и архитектуру фонда восстановления", – написал Шмыгаль.

Восстановление Украины включает несколько направлений:

текущее функционирование Украины – экономика военного времени;

восстановление экономики после военных действий – быстрое восстановление критической инфраструктуры и услуг;

развитие и модернизация Украины.

Объединить весь мир

Шмыгаль отметил, что для реализации этого масштабного плана следует объединить финансовые ресурсы.

План восстановления и Фонд восстановления станут составляющими инициативы, которая объединит весь мир в поддержку восстановления Украины – United 24,

– сказал премьер.