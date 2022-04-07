Потери Украины от войны превысят триллион долларов, – Шмыгаль
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство Украины готовит план восстановления территорий после российской агрессии. По предварительным оценкам, общие потери от войны в ближайшие годы превысят триллион долларов.
Об этом 7 апреля рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он обсудил план восстановления страны и наполнения фонда восстановления с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Гойером.
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"По предварительным подсчетам, общие потери, вызванные войной, превысят 1 триллион долларов в ближайшие годы. Сегодня правительство готовит План восстановления Украины и архитектуру фонда восстановления", – написал Шмыгаль.
Восстановление Украины включает несколько направлений:
- текущее функционирование Украины – экономика военного времени;
- восстановление экономики после военных действий – быстрое восстановление критической инфраструктуры и услуг;
- развитие и модернизация Украины.
Объединить весь мир
Шмыгаль отметил, что для реализации этого масштабного плана следует объединить финансовые ресурсы.
План восстановления и Фонд восстановления станут составляющими инициативы, которая объединит весь мир в поддержку восстановления Украины – United 24,
– сказал премьер.