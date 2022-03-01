Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину: о каких суммах идет речь

С начала 2022 года российские миллиардеры теряют деньги. Этот процесс ускорился после вероломного нападения России на Украину 24 февраля.

Капиталы самых богатых людей России стремительно уменьшаются на фоне масштабных распродаж на рынке, поскольку страны Запада вводят санкции против Российской Федерации после начала войны в Украине.

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Российские миллиардеры теряют деньги

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 21 российский миллиардер с начала 2022 года совместно потеряли 84 миллиарда долларов. Их финансовые потери выросли более чем вдвое после нападения России на Украину. Эта группа богачей в общей сложности потеряла 39 миллиардов долларов всего за один день после вторжения, в результате чего фондовый рынок страны на прошлой неделе упал на 50%.

Турбулентность на финансовом рынке побудило центральный банк страны-агрессора остановить биржевые торги на Московской бирже, чтобы остановить дальнейшее падение. Но это не помогло, состояние российских миллиардеров продолжало подвергаться давлению, поскольку некоторые из их компаний зарегистрированы в других странах мира. Лидерами по потерям являются:

Председатель правления Лукойла Вагит Алекперов, который с начала 2022 года потерял 14 миллиардов долларов или 60% своего капитала. Это произошло после того, как стоимость акций российской компании на Лондонской фондовой бирже упала ориентировочно на 80% . По данным Bloomberg, сейчас его состояние составляет 8,8 миллиарда долларов.

долларов или своего капитала. Это произошло после того, как стоимость акций российской компании на Лондонской фондовой бирже упала ориентировочно на . По данным Bloomberg, сейчас его состояние составляет долларов. В то же время самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин потерял 6,2 миллиарда долларов и теперь имеет состояние в 24,7 миллиарда долларов. Цена акций возглавляемой им компании "Норильский никель" на Лондонской фондовой бирже упала на 56% .

долларов и теперь имеет состояние в долларов. Цена акций возглавляемой им компании "Норильский никель" на Лондонской фондовой бирже упала на . Глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов вообще вылетел из рейтинга миллиардеров.

Еще до циничного нападения России на Украину США и Великобритания ввели санкции против российских олигархов и членов их семей. К примеру, под британские санкции попал олигарх Геннадий Тимченко, входящий в ближний круг Владимира Путина, сообщает Reuters. Его состояние сейчас составляет 11,1 миллиарда долларов после снижения на 11,3 миллиарда долларов в этом году, информирует Bloomberg.