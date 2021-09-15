Очереди вырастут, система будет парализована: в Украине хотят изменить правила доставки посылок
Источник:24 канал
Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения к законопроектам №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" и №4279 "О внесении изменений в Таможенный кодекс", из-за которых получать посылки из-за границы без идентификационного кода или паспорта население не сможет. Какими могут быть последствия решения парламента – читайте дальше.
Цель законопроектов
Исходя из пояснительных записок к законопроектам №4279 и №4278, ведущей целью изменений к ним является введение электронного декларирования международных почтовых и экспресс-отправлений, повышение эффективности борьбы с контрабандой в стране, а также ряд других, например:
- представление электронных реестров посылок,
- усиление контроля за перемещениями посылок,
- определение почтовых операторов и экспресс-перевозчиков налоговыми агентами,
- урегулирование вопроса акцизов и пр.
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Также предполагается, что предложенные нардепами изменения будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, повысят эффективность осуществления таможенного контроля товаров, усовершенствуют процессы управления рисками, связанными с ограничением информации в отношении товаров, которые поступают из-за границы.В рамках изменений к законопроектам расширится и перечень товаров, перемещение (пересылки) которых запрещается в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Усиление таможенного контроля
Предполагается, что таможня сможет комплексно решить проблему эффективного администрирования и применить систему анализа рисков для борьбы с незаконным перемещением и отправлением запрещенных товаров, контрафакта и пр., благодаря таким этапам, как:
- автоматизация процесса таможенного контроля;
- таможенное оформление отправлений;
- анализ информации, которая будет получена из электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений, в том числе – по идентификации отправителей и получателей.
Налоговый лимит
Изменения также направлены и на то, чтобы увеличить налоговый лимит на 50 евро – до 150 евро и фактически вернуть его размер до состояния, которое было до 1 июля 2019 года – своеобразный шаг назад.Обратите внимание: стоимость доставки посылки не облагается пошлиной, только непосредственно цена самой покупки.
В Украине должны увеличить налоговый лимит от 100 евро до 150 евро / Фото Pexels
Напомним, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс на налогообложение покупок, сумма которых превышает 100 евро. Например, если стоимость покупки, которую вы заказываете из-за рубежа, превышает лимит выше указанной суммы, то из нее придется заплатить налог. Он составит 20% НДС и 10% пошлины.
- Налог уплачивается в гривневом эквиваленте, а его расчет осуществляется по курсу НБУ, который был в день подачи таможенной декларации. По состоянию на 14 сентября курс НБУ составлял 31,44 гривны за 1 евро.
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- Как рассчитывается налог: к примеру, вы заказали за рубежом вещь, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налогов – 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).
Возможное увеличение "серых схем"
Одной из угроз повышения налогового лимита обратно до 150 евро является увеличение возможностей для "серых" схем, к которым сможет прибегать большой бизнес. Например, использование льгот для физических лиц, когда почтовым каналом получаются импортные товары без налогов, и из них формируются коммерческие партии для продажи на территории Украины.Согласно данным Европейской комиссии, около 5 миллиардов евро НДС ежегодно теряются в ЕС из-за несоответствия в международных онлайн-продажах. Поэтому манипуляции в рамках различных подобных "серых схем" являются проблемой не только для украинских реалий.
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Готовы ли почтовые операторы к изменениям
Чтобы узнать готовы почтовые отделения к изменениям, 24 канал послал запрос государственному и частному почтовому оператору. В пресс-службе "Укрпочты" ответили, что нововведения могут вызвать определенной степени коллапс, а пострадают, прежде всего, клиенты – украинцы, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары в личных целях.
Они не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматах. В отделениях увеличатся очереди, так как увеличится время выдачи конкретного заказа. Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экспресс-грузов,
– говорится в ответе пресс-службы.
Юрий Беневитский, СЕО "Новая почта Глобал" (компании, которая осуществляет международную доставку в рамках группы "НП") отметил, что сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных, ведь это технически невозможно, по его мнению.
Мы прогнозируем, что это создаст коллапс целой отрасли – количество грузов на сортировочных хабах будет накапливаться и логистические операторы просто не будут успевать обрабатывать и выдавать отправления клиентам,
– ответили 24 каналу.
Вместе с тем в "НП" заверили, что на работе отделений это никак не отразится, ведь нерастаможенные и невыпущенные в свободное обращение зарубежные отправления не могут попасть в сеть отделений.
Изменения в законопроектах №4279 и №4278 предусматривают, что для получения посылки из-за рубежа украинец должен будет предъявить паспорт или индикационный код / Фото Pexels
Изменения и контрабанда
В запросе почтовый оператор "Укрпочта" отметил и то, что передача информации о номере паспорта или идентификационного кода не решит вопросов с контрабандой. Ведь в грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказ физических лиц) по весу приходится около 2%.
Эти посылки осматривают через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Около 98% – это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки,
– отмечает пресс-служба "Укрпочты".
В "НП" рассказали, что почтовый оператор совсем не сталкивается с контрабандой и за все годы компания "НП Глобал" не зафиксировала ни одного случая, поскольку отправления клиентов проходят обязательный электронный технический контроль с помощью рентген-аппаратов.
Также Беневитский добавил, что изменения никоим образом не уменьшат процент контрабанды, ведь большая ее часть проходит через те пункты пропуска, с которыми не работают почтовые операторы.