Очереди вырастут, система будет парализована: в Украине хотят изменить правила доставки посылок

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения к законопроектам №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" и №4279 "О внесении изменений в Таможенный кодекс", из-за которых получать посылки из-за границы без идентификационного кода или паспорта население не сможет. Какими могут быть последствия решения парламента – читайте дальше.

Цель законопроектов

Исходя из пояснительных записок к законопроектам №4279 и №4278, ведущей целью изменений к ним является введение электронного декларирования международных почтовых и экспресс-отправлений, повышение эффективности борьбы с контрабандой в стране, а также ряд других, например:

представление электронных реестров посылок,

усиление контроля за перемещениями посылок,

определение почтовых операторов и экспресс-перевозчиков налоговыми агентами,

урегулирование вопроса акцизов и пр.

Читайте также Содержание Главпочтамта на Крещатике обходится в 11 миллионов в год, здание хотят продать

Также предполагается, что предложенные нардепами изменения будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, повысят эффективность осуществления таможенного контроля товаров, усовершенствуют процессы управления рисками, связанными с ограничением информации в отношении товаров, которые поступают из-за границы.

Усиление таможенного контроля

В рамках изменений к законопроектамв международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Предполагается, что таможня сможет комплексно решить проблему эффективного администрирования и применить систему анализа рисков для борьбы с незаконным перемещением и отправлением запрещенных товаров, контрафакта и пр., благодаря таким этапам, как:

автоматизация процесса таможенного контроля;

таможенное оформление отправлений;

анализ информации, которая будет получена из электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений, в том числе – по идентификации отправителей и получателей.

Налоговый лимит

Изменения также направлены и на то, чтобы увеличить налоговый лимит на 50 евро – до 150 евро и фактически вернуть его размер до состояния, которое было до 1 июля 2019 года – своеобразный шаг назад.

Обратите внимание: стоимость доставки посылки не облагается пошлиной, только непосредственно цена самой покупки.

В Украине должны увеличить налоговый лимит от 100 евро до 150 евро / Фото Pexels

Напомним, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс на налогообложение покупок, сумма которых превышает 100 евро. Например, если стоимость покупки, которую вы заказываете из-за рубежа, превышает лимит выше указанной суммы, то из нее придется заплатить налог. Он составит 20% НДС и 10% пошлины.

Налог уплачивается в гривневом эквиваленте, а его расчет осуществляется по курсу НБУ, который был в день подачи таможенной декларации. По состоянию на 14 сентября курс НБУ составлял 31,44 гривны за 1 евро.

Интересно Доллар продолжает обесцениваться: чего ждать от курса к концу сентября

Как рассчитывается налог: к примеру, вы заказали за рубежом вещь, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налогов – 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).

Возможное увеличение "серых схем"

Еще одним важным моментом является то, что: общая стоимость ввезенных товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Напомним, что такая возможность предоставляется только раз в три дня.

Одной из угроз повышения налогового лимита обратно до 150 евро является увеличение возможностей для "серых" схем, к которым сможет прибегать большой бизнес. Например, использование льгот для физических лиц, когда почтовым каналом получаются импортные товары без налогов, и из них формируются коммерческие партии для продажи на территории Украины.

Согласно данным Европейской комиссии, около 5 миллиардов евро НДС ежегодно теряются в ЕС из-за несоответствия в международных онлайн-продажах. Поэтому манипуляции в рамках различных подобных "серых схем" являются проблемой не только для украинских реалий.

Полезно Экономный онлайн-шопинг: как выгодно заказывать товары из Польши

Готовы ли почтовые операторы к изменениям

Чтобы узнать готовы почтовые отделения к изменениям, 24 канал послал запрос государственному и частному почтовому оператору. В пресс-службе "Укрпочты" ответили, что нововведения могут вызвать определенной степени коллапс, а пострадают, прежде всего, клиенты – украинцы, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары в личных целях.

Они не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматах. В отделениях увеличатся очереди, так как увеличится время выдачи конкретного заказа. Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экспресс-грузов,

– говорится в ответе пресс-службы.

Юрий Беневитский, СЕО "Новая почта Глобал" (компании, которая осуществляет международную доставку в рамках группы "НП") отметил, что сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных, ведь это технически невозможно, по его мнению.

Мы прогнозируем, что это создаст коллапс целой отрасли – количество грузов на сортировочных хабах будет накапливаться и логистические операторы просто не будут успевать обрабатывать и выдавать отправления клиентам,

– ответили 24 каналу.

Вместе с тем в "НП" заверили, что на работе отделений это никак не отразится, ведь нерастаможенные и невыпущенные в свободное обращение зарубежные отправления не могут попасть в сеть отделений.

Изменения в законопроектах №4279 и №4278 предусматривают, что для получения посылки из-за рубежа украинец должен будет предъявить паспорт или индикационный код / ​​Фото Pexels

Изменения и контрабанда

В запросе почтовый оператор "Укрпочта" отметил и то, что передача информации о номере паспорта или идентификационного кода не решит вопросов с контрабандой. Ведь в грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказ физических лиц) по весу приходится около 2%.

Эти посылки осматривают через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Около 98% – это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки,

– отмечает пресс-служба "Укрпочты".

В "НП" рассказали, что почтовый оператор совсем не сталкивается с контрабандой и за все годы компания "НП Глобал" не зафиксировала ни одного случая, поскольку отправления клиентов проходят обязательный электронный технический контроль с помощью рентген-аппаратов.

Также Беневитский добавил, что изменения никоим образом не уменьшат процент контрабанды, ведь большая ее часть проходит через те пункты пропуска, с которыми не работают почтовые операторы.