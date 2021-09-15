Цель законопроектов

Исходя из пояснительных записок к законопроектам №4279 и №4278 , ведущей целью изменений к ним является введение электронного декларирования международных почтовых и экспресс-отправлений, повышение эффективности борьбы с контрабандой в стране, а также ряд других, например:

представление электронных реестров посылок,

усиление контроля за перемещениями посылок,

определение почтовых операторов и экспресс-перевозчиков налоговыми агентами,

урегулирование вопроса акцизов и пр.

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Также предполагается, что предложенные нардепами изменения будут способствовать ускорению выполнения таможенных формальностей, повысят эффективность осуществления таможенного контроля товаров, усовершенствуют процессы управления рисками, связанными с ограничением информации в отношении товаров, которые поступают из-за границы.

В рамках изменений к законопроектам расширится и перечень товаров, перемещение (пересылки) которых запрещается в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Усиление таможенного контроля

Предполагается, что таможня сможет комплексно решить проблему эффективного администрирования и применить систему анализа рисков для борьбы с незаконным перемещением и отправлением запрещенных товаров, контрафакта и пр., благодаря таким этапам, как:

автоматизация процесса таможенного контроля;

таможенное оформление отправлений;

анализ информации, которая будет получена из электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений, в том числе – по идентификации отправителей и получателей.

Налоговый лимит

Изменения также направлены и на то, чтобы увеличить налоговый лимит на 50 евро – до 150 евро и фактически вернуть его размер до состояния, которое было до 1 июля 2019 года – своеобразный шаг назад.

Обратите внимание: стоимость доставки посылки не облагается пошлиной, только непосредственно цена самой покупки.

В Украине должны увеличить налоговый лимит от 100 евро до 150 евро / Фото Pexels

Напомним, что в Украине с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс на налогообложение покупок, сумма которых превышает 100 евро. Например, если стоимость покупки, которую вы заказываете из-за рубежа, превышает лимит выше указанной суммы, то из нее придется заплатить налог. Он составит 20% НДС и 10% пошлины.

Налог уплачивается налог в гривневом эквиваленте, а его расчет осуществляется по курсу НБУ, который был в день подачи таможенной декларации. По состоянию на 14 сентября курс НБУ составлял 31,44 гривны за 1 евро.

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Как рассчитывается налог: к примеру, вы заказали за рубежом вещь, которая стоит 160 евро. Ее цена превышает беспошлинный лимит на 60 евро и из этой суммы придется заплатить таможне 18 евро налогов – 12 евро НДС (20%) и 6 евро пошлины (10%).

Еще одним важным моментом является то, что изменения не коснутся правил личного ввоза : общая стоимость ввезенных товаров до 500 евро (до тысячи евро в аэропортах) налогом не облагается. Напомним, что такая возможность предоставляется только раз в три дня.

Возможное увеличение "серых схем" Одной из угроз повышения налогового лимита обратно до 150 евро является увеличение возможностей для "серых" схем, к которым сможет прибегать большой бизнес. Например, использование льгот для физических лиц, когда почтовым каналом получаются импортные товары без налогов, и из них формируются коммерческие партии для продажи на территории Украины. Согласно данным Европейской комиссии, около 5 миллиардов евро НДС ежегодно теряются в ЕС из-за несоответствия в международных онлайн-продажах. Поэтому манипуляции в рамках различных подобных "серых схем" являются проблемой не только для украинских реалий. Полезно Экономный онлайн-шопинг: как выгодно заказывать товары из Польши

Готовы ли почтовые операторы к изменениям

Чтобы узнать готовы почтовые отделения к изменениям, 24 канал послал запрос государственному и частному почтовому оператору. В пресс-службе "Укрпочты" ответили, что нововведения могут вызвать определенной степени коллапс, а пострадают, прежде всего, клиенты – украинцы, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары в личных целях.

Они не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматах. В отделениях увеличатся очереди, так как увеличится время выдачи конкретного заказа. Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экспресс-грузов,

– говорится в ответе пресс-службы.

Юрий Беневитский, СЕО "Новая почта Глобал" (компании, которая осуществляет международную доставку в рамках группы "НП") отметил, что сейчас ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных, ведь это технически невозможно, по его мнению.

Мы прогнозируем, что это создаст коллапс целой отрасли – количество грузов на сортировочных хабах будет накапливаться и логистические операторы просто не будут успевать обрабатывать и выдавать отправления клиентам,

– говорится в ответе на запрос.

Вместе с тем в "НП" заверили, что на работе отделений это никак не отразится, ведь не расторможенные и не выпущены в свободное обращение зарубежные отправления не могут попасть в сеть отделений вообще.

Изменения в законопроектах №4279 и №4278 предусматривают, что для получения посылки из-за рубежа украинец должен будет предъявить паспорт или индикационный код / ​​Фото Pexels

Изменения и контрабанда

В запросе почтовый оператор "Укрпочта" отметил и то, что передача информации о номере паспорта или идентификационного кода – не решит вопросов с контрабандой. Ведь в грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказ физических лиц) по весу приходится около 2%.

Эти посылки осматривают через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Около 98% – это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки,

– отмечает пресс-служба "Укрпочты".

В "НП" рассказали, что почтовый оператор вообще не соприкасается с контрабандой и за все годы компания "НП Глобал" не зафиксировала ни одного случая, поскольку отправления клиентов проходят обязательный электронный технический контроль с помощью рентген-аппаратов.

Также Беневитський добавил, что изменения, по мнению компании, никоим образом не уменьшат процент контрабанды, ведь большая ее часть проходит через те пункты пропуска, с которыми работают почтовые операторы.