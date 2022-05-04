"Посылает экономику России за кораблем":"Нафтогаз" объяснил, что будет означать нефтяное эмбарго

Еврокомиссия готовится ввести эмбарго на российскую нефть. Такой пункт должен быть в 6 пакете санкций против страны-агрессора, и он может существенно повлиять на ее экономику.

Об этом в эфире 24 канала сообщила советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. По ее словам, пока Европейский Союз еще не принял решение по эмбарго нефти из России, поскольку должен быть консенсус всех стран-членов.

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"Демилитаризация" энергетики России

Впрочем, как подчеркнула Залищук, создание такого проекта уже свидетельствует о том, что международное сообщество готово к такому шагу. Поэтому есть большие шансы, что за него проголосуют.

Пользуясь популярной сегодня лексикой, такой шаг означает "демилитаризацию" энергетического сектора России. Эту победу мы приближали, как могли. Она посылает экономику России в долгое путешествие за кораблем,

– отметила советница.

Она объяснила, что нефть действительно является главным источником питания российской экономики. Из миллиардов долларов, которые Россия получает ежедневно (даже с начала полномасштабной войны после 24 февраля), большая часть денег поступает именно от продажи нефти и нефтепродуктов в Европейский Союз.

Необратимые последствия для России

Как подчеркнула Залищук, решение по нефтяному эмбарго – будет иметь необратимые последствия для России. К примеру, если санкции в отношении банков, SWIFT или других сфер экономики страны-агрессора в конце концов могут быть отменены после окончания войны и восстановления украинской экономики, то с запретом на нефть будет значительно сложнее.

Когда цепочки поставок энергоносителей перестроятся, а Европа привяжет себя к другим странам, где добывают нефть, то вероятнее всего, что эти государства больше не вернутся к экспорту черного топлива из России,

– заметила советница.

Существует еще один очень важный аспект этого эмбарго на нефть – это российская труба "Дружба", соединяющая Россию и еще 10 стран. Благодаря ей, кроме танкеров, агрессор поставлял нефть в Европу.

"Кроме того, что эта труба должна найти новое имя, она станет этаким металлоломом", – подчеркнула Залищук.

Важные нюансы

Советница подчеркнула, что в этом эмбарго также есть определенные нюансы, на которые мы должны обратить внимание. В то же время внимательно следить за ними.

Пока ЕС не проголосовал за эмбарго, поскольку мешают упрямо накладывающие вето пророссийские страны. В то же время, принять решение можно только при условии согласия абсолютно всех членов Евросоюза.

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В случае принятия решения, отказ стран от российской нефти произойдет не сразу. Существует переходный период, который займет до полугода. (Хотя некоторые страны уже добровольно отказываются от покупки российской нефти, чтобы не иметь ничего общего с ней).

Кроме того, Россия может создать "серый рынок", чтобы продавать свою нефть. То есть они уже сейчас на танкерах вывозят черное топливо в море, переименовывают его, сменяют место добычи и продают ее потребителям под видом нероссийского.

По мнению Залищук, европейские страны и США должны наложить вторичные санкции в отношении, например, компаний, которые страхуют такие танкеры или осуществляют такие морские перевозки. Именно это задача украинцев, за которой необходимо внимательно следить.

Эмбарго на российскую нефть: коротко

В Европейском Союзе будет представлен 6 пакет санкций против России. В нем есть пункты по отключению нескольких российских банков от системы SWIFT, а также запрет на покупку нефти страны-агрессора.

По информации, новый пакет антироссийских санкций Еврокомиссия уже передала членам ЕС, чтобы они ознакомились. В то же время Венгрия заявила, что будет ветировать любые попытки введения эмбарго на нефть из России.

По данным СМИ, Европейский Союз не будет принуждать к эмбарго на нефть страны-агрессора Венгрию и Словакию. Отмечается, что Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

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