Поставщики газа в Румынии превысили фиксированные тарифы и получили штрафы

Сразу несколько поставщиков природного газа в Румынии будут вынуждены выплатить штраф за повышение цены на газ, поставляемого по контрактам с фиксированной ставкой. Такое решение приняло румынское агентство по надзору за энергетикой ANRE.

Оштрафовали румынские подразделения Engie и E.ON, а также две другие фирмы.

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Их клиенты жаловались на то, что поставщики уведомили их о повышении цен на газ в течение срока действия контракта, хотя они подписали контракты с фиксированной ставкой.

Что этому предшествовало

Несколько дней назад румынское управление по делам защиты прав потребителей уже оштрафовало компании Engie Romania, E.ON Energie Romania и Restart Energy One за различные проблемы, связанные с их договорными предложениями и ценами.

Правительство недавно либерализовало в стране рынки электроэнергии и природного газа для домашних хозяйств. Поставщики начали предоставлять широкий спектр предложений, но с тех пор цены на энергоносители на мировых рынках резко выросли.

Какая ситуация со стоимостью газа в Европе

Стоимость цены на газ в Европе чуть ли не каждую неделю бьет рекорды. Еще 1 сентября стоимость газа в Европе держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов. Однако ситуация кардинально изменилась и уже 7 октября голубое топливо стоило 1900 долларов за тысячу кубометров. Причин такого повышения цен несколько, в частности:

низкие запасы в европейских подземных хранилищах,

отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита,

конкуренция с Азией.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук поспешил успокоить украинцев. По его словам, повышение цен на газ в Европе на нынешних тарифах это почти не отразится.