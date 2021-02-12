Один из поставщиков газа лишили лицензии: подробности
НКРЕКП лишила лицензии газопоставщика "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ", который ранее был оштрафован на более чем 100 000 гривен.
Источник:ГазПравда
12 февраля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) на заседании лишила лицензии поставщика газа ООО "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ".
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Незаконные действия и штраф
Стоит отметить, что действия поставщика газа "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ" были незаконными. Ведь, потребители жаловались в НКРЕКП за того, что компания их несколько раз переводила к себе, хотя на момент перевода потребители самостоятельно заменили поставщика газа, или автоматически перешли к поставщику "последней надежды".
Фактически, люди узнавали, что их "вернули" только после выставления дополнительной платежки от старого поставщика голубого топлива.
Именно за такие нарушения НКРЕКП еще в декабре 2020 года оштрафовал газопоставщика на 102 тысячи гривен.
Лишение лицензии
Санкции против одного из газопоставщиков города Мелитополь ввели через передачи потребителей к компании без их согласия. Как отметила газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", потребители голубого топлива жаловались в НКРЕКП через незаконные действия со стороны "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ".
Конечно, после потери лицензии ООО "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ" все клиенты газопоставщика бытовые и небытовые не останутся без газоснабжения. Поэтому всех клиентов автоматически переведут к поставщику "последней надежды", которым станет "Нафтогаз Украины". Однако, у потребителей будет 60 дней в течение которых они смогут выбрать постоянного поставщика.
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