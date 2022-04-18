Последствия войны: где в Украине самые дорогие продукты

В марте в течение первого месяца полномасштабной войны цены в Украине выросли на 4,5%. Из-за проблем с поставками цены в прифронтовых областях уже отличаются от цен в областях, где не велись боевые действия.

Журналисты 24 канала подсчитали стоимость продуктовой корзины на основе данных Госстата за март. Туда вошли крупы, хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные изделия.

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Где в Украине самые дорогие продукты

Самыми дорогими оказались продукты в Херсонской области, часть которой российские военные оккупировали еще в начале полномасштабной войны. Продуктовая корзина там обошлась в 2 339 гривен. Для сравнения во всех областях Западной Украины цена продуктовой корзины даже не дотянула до уровня в 1 700 гривен.

В Донецкой области пришлось бы заплатить за такую ​​продуктовую корзину 1 909 гривен. Почти столько же стоили продукты в Киевской и Сумской областях, в которых тоже велись боевые действия – 1 874 и 1 864 гривны соответственно. А вот в Киеве такая продуктовая корзина стоила 2 тысячи гривен.

Более высокие, чем в Западной и Центральной Украине, цены в Житомирской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. А по трем областям – Черниговской, Харьковской и Луганской – Госстат не предоставил информации.

Цены растут

Среди продуктов в марте больше всего подорожал лук – до 19,4 гривны за килограмм, что на 33,8% больше.

Морковь подорожала на 27,3%. Килограмм можно приобрести за 20,1 гривны.

Цена свеклы выросла на 24,8% – до 21,91 гривны за килограмм.

Килограмм картофеля в прошлом месяце стоил 11,7 гривны – на 22,6% больше.

Гречка выросла в цене на 11,4% до 54,2 гривны за килограмм.

Свинина подорожала на 5,7%. Теперь ее килограмм обойдется в 130,6 гривны. А килограмм сала вырос в цене на 8,5% – до 116,4 гривны.

Килограмм замороженной рыбы в среднем в марте стоил 114,5 гривны, что на 8,2% больше.

Как выросли цены в марте / Инфографика 24 канала

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