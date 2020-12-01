Карантин выходного дня не решил проблемы стремительного распространения COVID-19 в Украине, поэтому, вероятно, введут локдаун. Как он повлияет на экономику Украины?

Что известно о локдауне

В Украине рассматривают введение локдауна, ведь количество больных стремительно растет, а карантин выходного дня не дал желаемых результатов.

30 ноября в Офисе Президента состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента о введении локдауна. Министр Минздрава Максим Степанов озвучил предложение ввести карантин со 2 января, чтобы дать предпринимателям "закрыть год".

К теме Сколько Украина потеряла из-за карантина выходного дня и будет при локдауна

Ранее в СМИ появилась информация, что локдаун могут ввести еще в декабре.

Сложно комментировать то, что еще не утверждено. Мы ждем официальных выводов Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения,

– подчеркнул министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В любом случае Кабмин должен предупредить украинцев за 7 календарных дней до усиления карантинных мероприятий. Соответствующее решение приняли в Раде.

24 канал ознакомился с исследованием Киевской школы экономики относительно последствий введения локдауна на экономику Украины.

Последствия локдауна в цифрах

Если введут локдаун, то ВВП Украины потеряет дополнительные 0,3% в годовом измерении, убеждены аналитики KSE.

Если сейчас ввести карантин образца весны-2020, вот просто взять и скопировать, то в течение 1 месяца мы получим 0,3% падения ВВП в годовом измерении. Это довольно маленькие потери. Наша экономика адаптировалась. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт,

– прокомментировал эксминистр экономики Тимофей Милованов модель KSE.

Поэтому в условиях введения локдауна ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,4%.

Внешний спрос

Как часть глобального мира Украина зависит от экономик других стран, особенно тех, с которыми активно торгует. Это – Китай, ЕС, США и Россия. Все они, кроме Китая, почувствовали падение ВВП во втором квартале этого года. Соответственно спрос на украинские товары и услуги за рубежом снизился.

"В целом средневзвешенное падение экономик стран основных торговых партнеров (ЕС, Россия, Китай, США) по сравнению с их потенциальными темпами роста для 2020 года является довольно значительным и оценивается в 7,8%. Это и определяет нашу оценку вклада в падение внешнего спроса на 1,9%", – объясняют в KSE.

Однако аналитики уверены, что в четвертом квартале ситуация улучшится, потому что несмотря на повторное введение локдаунов в странах мира, бизнес приспособился, а карантинные меры вводят так, чтобы минимально навредить экономике. Поэтому спрос на украинские товары и услуги снизится, но незначительно.

Уменьшение рабочей силы

Во 2-м квартале количество экономически активного населения сократилась с 18,3 до 17,4 миллиона человек, или на 0,9 миллиона (сезонно сглаженный показатель). В то же время уровень безработицы подскочил до 9,9% во втором квартале по сравнению с 8,5% в первом квартале.

По нашим оценкам, фактическое "устранение от работы" (сотрудника не увольняют, но на работу он не ходит) может быть отнесено к 2,2 миллиона человек в 2020 году,

– говорится в исследовании.

В целом только из-за снижения занятости населения ВВП в годовом измерении может упасть на 2%.

Падение производства

Больше всего от карантина пострадали пассажирские перевозки, которые во втором квартале упали на 82,5% по сравнению с первым. Также пострадали сферы торговли (-12,9%), грузовых перевозок (-8,3%) и промышленности (-5,4%).

Это все приведет 0,9% падения ВВП в годовом измерении этого года.

Влияние карантина на бюджет

Дефицит бюджета по отношению к ВВП составит около 5%, считают аналитики KSE. Это более оптимистичный прогноз, чем правительственный (7,5%) и НБУ (6-6,5%). Все потому, что Украина в этом году не получит транш от МВФ, а потому не сможет покрыть часть расходов, запланированных бюджетом-2020.

Альтернативные прогнозы

Правительство прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины упадет на 4,8%.

прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины упадет на 4,8%. МВФ дает гораздо пессимистичнее прогноз – 8,2% падения ВВП.

дает гораздо пессимистичнее прогноз – 8,2% падения ВВП. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики считают, что экономика упадет на 6%.

Как государство поддержит бизнес и население

В Киевской школе экономики рассказали, как правительство должно поддержать бизнес и население, если введут второй локдаун.

Отмена на месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми;

для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми; Субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство)

на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство) Отмена налога на имущество на месяц;

на месяц; Расширение программы 5-7-9 как поддержки бизнеса.

Из этих 4-х направлений президент Зеленский и Кабмин анонсировали только два (первый и последний). Возможно, другие будут представлены в законопроекте, которого еще нет в публичном доступе.

Важно В Нацбанке рассказали о причинах девальвации гривны

Какую поддержку фактически получит бизнес

У Президента и в правительстве уже анонсировали поддержку бизнеса и населения.

ФЛП, которые закрыли свое заведение из-за карантина или других причин, связанных с пандемией, могут получить единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен . То же самое касается наемных работников, которых уволили.

. То же самое касается наемных работников, которых уволили. Если бизнес не закрылся, но из-за карантина сократил время работы, то может рассчитывать на помощь. Сумма зависит от времени, которое бизнес теряет из-за карантина. Максимум – 8 тысяч гривен на одного работника.

Если из-за карантина работники не имеют возможности работать, то и не будет необходимости платить за них ЕСВ . У Президента пообещали компенсировать затраты на уплату ЕСВ.

. У Президента пообещали компенсировать затраты на уплату ЕСВ. Погасить налоговый долг планируют почти четырем миллионам граждан, имеющих задолженность в 3060 гривен. Его полностью аннулируют.

планируют почти четырем миллионам граждан, имеющих задолженность в 3060 гривен. Его полностью аннулируют. При усилении ограничительных мер в Украине 200 тысяч ФЛП первой группы должны быть освобождены от уплаты всех налогов и сборов , включая единый социальный взнос.

, включая единый социальный взнос. ФЛП, имеющих детей до 10 лет и ограничившие свою работу из-за карантина, получат помощь в размере 2 тысяч гривен на одного ребенка. Она будет действовать с 1 ноября по 31 декабря.

и ограничившие свою работу из-за карантина, получат помощь в размере 2 тысяч гривен на одного ребенка. Она будет действовать с 1 ноября по 31 декабря. Государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель взял в банке.

Подробнее о налоговых каникулах и льготах во время карантина читайте в нашем материале " 8 тысяч и освобождение от налогов: как украинцам компенсируют потери из-за карантина".

Откуда взять деньги на поддержку бизнеса и населения

Потребности в финансовой помощи составляют 23 миллиарда гривен в случае введения локдауна, подсчитали в Киевской школе экономики.

Источниками этих денег могут стать:

Транш МВФ . Правда, до конца года остается месяц, а МВФ не сообщает о планах предоставления Украине второго транша в размере 700 миллионов долларов.

. Правда, до конца года остается месяц, а МВФ не сообщает о планах предоставления Украине второго транша в размере 700 миллионов долларов. Заимствования на открытом рынке . В KSE предлагают поднять ставку по ОВГЗ. Заметим если ставку поднимут, в будущем будет труднее обслуживать госдолг.

. В KSE предлагают поднять ставку по ОВГЗ. Заметим если ставку поднимут, в будущем будет труднее обслуживать госдолг. Специальное заимствования (рефинансирование НБУ – банки – Минфин). Это по сути печать денег – очень опасно явление, которое повлечет за собой инфляцию и репутационные риски.

(рефинансирование НБУ – банки – Минфин). Это по сути печать денег – очень опасно явление, которое повлечет за собой инфляцию и репутационные риски. Перенаправления денег по строительству и других сфер в поддержку бизнеса и населения.

по строительству и других сфер в поддержку бизнеса и населения. Использование средств Фонда борьбы с COVID-19.

Юрий Шоломицкий, руководитель Center of Macroeconomic Modeling at KSE считает, что именно из Фонда следует направить деньги на поддержку бизнеса и населения, ведь его прямое назначение – борьба с последствиями коронавируса.

"Источниками этих денег могут стать: ОВГЗ, которые выкупит НБУ и внешний заем (евробонды) при условии прогресса в договоренностях с МВФ", – рассказал 24 каналу финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий.

Эксперт рассказывает, что с согласованием МВФ бюджета на 2021 год, прогресс таки появился.

Нам не столь нужны деньги МВФ, как статус, что программа действует. Тогда проценты по нашим евробондам будут ощутимо ниже. Соответственно бюджету Украины обойдется дешевле их обслуживание,

– добавляет Василий МАТИ.

Нужно ли вводить локдаун

Количество больных в Украине стремительно растет и по темпам распространения COVID-19 Украина попала в пятерку в Европе. По состоянию на 1 декабря в Украине заболели более 745 тысяч украинцев. Больше всего больных в Киеве, а также Харьковской, Львовской и Одесской областях. Подробнее смотрите на интерактивной карте.

Актуально Субсидии, зарплаты и пенсии: что урезали, а добавили в госбюджете-2021

В Киевской школе экономики считают, что локдаун нужно вводить вместе с поддержкой для населения и бизнеса. В то же время такого негативного воздействия от локдауна, как было весной, уже не будет.

По оценкам KSE, внедрение карантина весной было экономически оправданным, ведь спасло более 10 тысяч человек от смерти,

– говорится в исследовании.