Лучшее, что придумали в этой ситуации в Кремле – осуществить выплаты в рублях. Фактически это уже означает технический дефолт страны-террористки, 24 канал объясняет детали.

На тему Пахнет дефолтом: Россия расплатилась за евробонды рублями

Россия на грани полного дефолта

Западные издания, в том числе Bloomberg и Reuters, сообщили, что Минфин США 4 апреля заблокировал уплату Россией остаточных обязательств по двум евробондам в валюте – "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом СМИ сослались непосредственно на источники в JPMorgan, платежного агента правительства России в рамках выпуска этих евробондов.

Для страны-террористки такая ситуация стала неожиданностью, ведь ранее Управление по контролю за иностранными активами США позволило пропускать такие выплаты через американские банки-агенты в рамках специальной лицензии OFAC, действующей до 25 мая.

В России же, как всегда, обиделись на отказ, и назвали действия Минфина США "недружественными". Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, Кремль перечислил задолженность через Национальный расчетный депозитарий в рублях, по официальному курсу российского Нацбанка.

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Фактически, чтобы в дальнейшем выплачивать суверенный долг, России придется в прямом смысле "выскабливать" то, что осталось незамороженным из золото-валютных резервов. При этом непонятно, каким образом страна-агрессор сможет производить платежи и перечислять деньги кредиторам, ведь клиринговые системы и банки-агенты совершать такие транзакции больше не будут.

К слову, России придется в который раз пытаться "втюхать" кредиторам рубли вместо валюты, или сразу заявить о первом за последние 100 лет полном валютном дефолте. Как поступит страна-террористка, станет известно уже через 30 дней льготного периода.

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