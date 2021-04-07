Несмотря на увеличение цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран российский рубль подешевел. Например, 7 апреля, курс доллара превысил 78 рублей, а евро – 92 рубля.

Такое произошло впервые с ноября 2020 года. Об этом пишут российские СМИ.

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Почему падает рубль

Падение валюты произошло на фоне начала тотальной проверки боеготовности армии России. Как пишет Finanz, рубль начал падать 6 апреля после сообщения об этих проверках.

О старте масштабных учений, которые охватят все рода войск и все федеральные округа, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Вероятно, валютный рынок увидел в таких заявлениях угрозу из-за возможных санкций.

Агрессивные действия России: последние новости

Россия постепенно наращивает свое присутствие возле границ с Украиной. Она стягивает войска в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области. Кроме того, военную технику привезли в оккупированный Крым.

В Кремле убеждают, что готовятся к военным учениям "Запад 2021". Однако разведка предупредила, что могут готовить провокации.

В США обратились к России за объяснениями, но Кремль молчит.

Вооруженные силы Украины в ответ тоже проводят сборы в южных приграничных районах нашей страны. В частности, готовят подразделения территориальной обороны.