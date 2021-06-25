После введения санкций СНБО: Фукс заявил, что ему не хватает денег

Павел Фукс, против которого СНБО 18 июня ввел полный комплект санкций, заявил, что ему не хватает денег. Однако, по словам бизнесмена, якобы есть знакомые, которые предлагают предоставить средства на проживание.

Фукс жалуется, что нет денег

В интервью пророссийскому изданию он также жаловался, что не понимает, как теперь платить за обучение троих детей.

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Мне сейчас тяжело жить, я же воспитываю троих несовершеннолетних детей, я сейчас не понимаю, как мне оплачивать школу, например,

– сказал Фукс.

В то же время бизнесмен утверждает, что проблемы у него достаточно большие, но якобы есть знакомые, которые предлагают миллионы долларов "на жизнь". Он отказался называть имена этих людей.

Фукс добавил: "Люди звонят и говорят, что могут дать мне 1 – 3 миллиона долларов, чтобы хватало на жизнь. Я отказываюсь. У меня введен максимальный полный пакет санкций".

Санкции СНБО против Фукса: коротко

СНБО 18 июня ввел полный пакет санкций против Фукса;

Это случилось из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

В качестве примера, Алексей Данилов назвал кейс компании "Голден Деррик".

В частности, говорится о дне, когда один человек – некий "Виталий Евгеньевич" – зарегистрировал сразу 19 компаний.

Данилов заявил, что "санкции – наложенные за ситуации, связанные с "Голден Деррик" – это и есть лицензии, о которых говорилось. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента".

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