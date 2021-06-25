Фукс жалуется, что нет денег

В интервью пророссийскому изданию он также жаловался, что не понимает, как теперь платить за обучение троих детей.

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Мне сейчас тяжело жить, я же воспитываю троих несовершеннолетних детей, я сейчас не понимаю, как мне оплачивать школу, например,

– сказал Фукс.

В то же время бизнесмен утверждает, что проблемы у него достаточно большие, но якобы есть знакомые, которые предлагают миллионы долларов "на жизнь". Он отказался называть имена этих людей.

Фукс добавил: "Люди звонят и говорят, что могут дать мне 1 – 3 миллиона долларов, чтобы хватало на жизнь. Я отказываюсь. У меня введен максимальный полный пакет санкций".

Санкции СНБО против Фукса: коротко

СНБО 18 июня ввел полный пакет санкций против Фукса;

Это случилось из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

В качестве примера, Алексей Данилов назвал кейс компании "Голден Деррик".

В частности, говорится о дне, когда один человек – некий "Виталий Евгеньевич" – зарегистрировал сразу 19 компаний.

Данилов заявил, что "санкции – наложенные за ситуации, связанные с "Голден Деррик" – это и есть лицензии, о которых говорилось. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента".

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