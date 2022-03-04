После сообщения об обстреле Запорожской АЭС резко упал биткойн, – Bloomberg

Пророссийские боевики создали угрозу ядерной безопасности в мире, обстреляв Запорожскую АЭС. На фоне ответных действий резко упал биткойн.

Снижение валюты произошло в пятницу, 4 марта. Действия России в Украине вызвали неприятие риска на финансовых рынках.

Важно Огонь на ЗАЭС может стать поворотной точкой для Запада в войне России против Украины – Мендель

По данным Bloomberg, самая большая криптовалюта упала на 2,4% – до 41 093 долларов.

Криптовалюта в России

Заметим, аналитики не верят, что криптовалюта может спасти Россию от санкций. Это ведь не входило с самого начала в планы Владимира Путина.

В Офисе генпрокурора обратились к 16 крупнейшим популярным мировым криптобиржам и призвали блокировать финансовые операции в или из России, от и до россиян.

Циничный обстрел ЗАЭС

Пророссийские боевики обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​в ночь с 3 на 4 марта. Пожар полностью ликвидирован.

Однако ситуация на ЗАЭС остается сложной. Поэтому украинский президент призвал мир срочно отреагировать на подобные действия оккупантов.

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